El FBI busca a quien disparó a Kirk y pide ayuda

11 de septiembre de 2025 – Washington – EFE.

El FBI continúa su búsqueda del responsable del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en la Universidad de Utah Valley. Hasta el momento no se han realizado detenciones, y las autoridades han solicitado la colaboración del público para localizar al sospechoso. Se ha habilitado una recompensa de 100.000 dólares por cualquier información que lleve a su captura.

Las autoridades han difundido grabaciones de seguridad que muestran a un hombre vestido de negro bajando de un edificio y huyendo por una autopista cercana. El sospechoso es descrito como un hombre blanco que llevaba gorra, gafas de sol y una sudadera oscura. Para la investigación se ha movilizado a un equipo de 20 agentes, quienes han realizado cerca de 200 entrevistas.

Durante una conferencia de prensa sin preguntas, el gobernador de Utah, Spencer Cox, indicó que una vez que el responsable sea identificado y capturado, se buscará que reciba la pena de muerte. Este es un caso de alta prioridad para las fuerzas del orden, que están utilizando todos los medios a su disposición para resolver el crimen.

El ataque se produjo mientras Kirk, de 31 años, participaba en uno de sus habituales foros universitarios, conocidos por sus debates con estudiantes de ideas liberales. El activista recibió un disparo en el cuello desde un tejado cercano. En las inmediaciones, se encontró un rifle de gran calibre con un cartucho usado y otros tres sin disparar, que tenían inscripciones extremistas.

Tras el ataque, el cuerpo de Kirk fue trasladado en el avión vicepresidencial a Arizona, acompañado por el vicepresidente J.D. Vance, quien se reunió con la viuda y la familia. Vance resaltó el papel crucial que jugó Kirk en la victoria republicana de 2024 y su contribución al gobierno.

Por su parte, el presidente Donald Trump anunció que concederá a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad a Kirk, a quien describió como “un gigante de su generación” y una “inspiración para millones”. El FBI continúa analizando las pruebas, incluyendo el arma y la munición, mientras busca el móvil del crimen.