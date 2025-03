El filme ‘Verity’ con Anne Hathaway y Dakota Johnson llegará el 15 de mayo de 2026

25 de marzo de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

La película basada en la novela de suspenso psicológico Verity, protagonizada por Anne Hathaway y Dakota Johnson, llegará a los cines el 15 de mayo de 2026, según informó Variety. Esta adaptación está dirigida por Michael Showalter y se centra en Lowen Ashleigh, una escritora al borde de la quiebra que recibe una oferta para completar la serie de libros de suspenso escrita por Verity Crawford (interpretada por Hathaway), quien no pudo finalizar su trabajo debido a un accidente misterioso.

El elenco de la película incluye a Dakota Johnson, conocida por su papel en Fifty Shades of Grey, así como a Josh Hartnett, Ismael Cruz Córdova y Brady Wagner, quienes complementan la trama. La historia, como en el libro, explora el suspense y los secretos oscuros que se esconden detrás de la exitosa serie escrita por Crawford.

La novela Verity, escrita por Colleen Hoover y publicada en 2018, fue un gran éxito, lo que llevó a que Grand Central Publishing adquiriera los derechos en 2021 para su adaptación cinematográfica. La historia ha cautivado a miles de lectores con su mezcla de suspenso, misterio y drama psicológico, lo que hace que la película sea muy esperada.

Este será el cuarto libro de Colleen Hoover en ser llevado a la gran pantalla. El primero de ellos fue It Ends With Us (Romper el círculo), que se estrenó en agosto y contó con Blake Lively y Justin Baldoni en los papeles principales. Esta adaptación también fue muy esperada por los fanáticos de la autora.

Tras It Ends With Us, los próximos libros de Hoover que se están adaptando para el cine son Verity, Regretting You y Reminders of Him. Cada uno de estos proyectos está en diferentes etapas de producción y serán llevados a la pantalla por diferentes estudios.

Con la llegada de Verity al cine, los seguidores de Hoover podrán disfrutar de una nueva adaptación de su obra, mientras que el éxito de sus novelas continúa expandiéndose en el mundo del cine. Esta película promete ser un emocionante thriller psicológico que no solo atraerá a los fanáticos del libro, sino también a quienes disfrutan de este género cinematográfico.