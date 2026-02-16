El Girona agrava la crisis del Barcelona con una victoria 2 – 1

16 de febrero de 2026 – Girona – EFE.

El conjunto de Michel Sanchez logro un triunfo fundamental en el estadio de Montilivi al superar al equipo azulgrana en un encuentro cargado de intensidad. Esta victoria no solo representa un respiro en la lucha por la permanencia sino que tambien posiciona al club catalan cerca de los puestos de competiciones europeas. Por su parte el cuadro dirigido por Hansi Flick encadena otro resultado negativo que complica sus aspiraciones en el torneo domestico tras su reciente tropiezo en la copa.

Durante la primera mitad el dominio del balon pertenecio a los visitantes quienes generaron multiples ocasiones claras de peligro frente a la porteria de Paulo Gazzaniga. Lamine Yamal tuvo la oportunidad mas destacada mediante un lanzamiento de penalti que termino impactando en el poste izquierdo. A pesar de la insistencia ofensiva y el regreso de Raphinha al once inicial la falta de contundencia impidio que el marcador se moviera antes del descanso dejando sensaciones de incertidumbre en ambos bandos.

La apertura del marcador llego en el segundo tiempo gracias a un remate de cabeza preciso de Pau Cubarsi tras una asistencia de Jules Kounde. Sin embargo la ventaja para el bando barcelonista resulto efimera ya que Thomas Lemar igualo las acciones apenas unos instantes despues. El empate inmediato desato la euforia de la aficion local y obligo a los entrenadores a realizar cambios tacticos para intentar romper la paridad en la recta final del compromiso.

El guardameta Joan Garcia se convirtio en la figura del encuentro al realizar intervenciones de gran merito que mantuvieron con vida a su equipo ante los constantes ataques rivales. Las paradas ante remates a bocajarro y situaciones de uno contra uno evitaron que los delanteros azulgranas recuperaran la delantera. Mientras tanto el equipo local aprovechaba los espacios dejados por la defensa adelantada del adversario para lanzar transiciones rapidas lideradas por sus extremos mas habiles.

Cerca de la conclusion del tiempo reglamentario Fran Beltran anoto el gol definitivo con un disparo raso ajustado al palo que sentencio el resultado a favor de los locales. El intento de reaccion final por parte de los visitantes incluyo un tanto anulado a Robert Lewandowski por posicion adelantada y un remate desesperado de Ronald Araujo. La expulsion de Joel Roca en los minutos de descuento fue el ultimo suceso de un partido que deja al Real Madrid como lider en solitario de la competicion.

Con este resultado el Girona rompe una racha negativa de tres jornadas consecutivas sin sumar de a tres puntos y se aleja de la zona de peligro en la clasificacion general. El Barcelona sufre un duro golpe animico y deportivo que le impide seguir el ritmo del liderato en una semana crucial para la temporada. La eficacia de los cambios introducidos por el cuerpo tecnico local resulto determinante para inclinar la balanza en una noche historica para la entidad gerundense en la maxima categoria.