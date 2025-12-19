El Gobierno de Trump habilita portal para consultar archivos sobre el caso Epstein

19 de diciembre de 2025 – Washington – EFE.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos puso en funcionamiento este viernes una plataforma digital diseñada para facilitar la consulta de una vasta cantidad de archivos vinculados a la investigación de Jeffrey Epstein. Esta acción se llevó a cabo justo al cumplirse el plazo legal que obliga a la administración federal a transparentar toda la documentación del caso que no posea un carácter clasificado.

El nuevo sitio web cuenta con herramientas de búsqueda avanzada y ofrece acceso directo a expedientes judiciales, informes gubernamentales y materiales previamente difundidos por el comité de supervisión del Congreso. Cabe destacar que una parte considerable de los datos disponibles ya había sido compartida con anterioridad por diversas instituciones judiciales, aunque ahora se encuentran centralizados en un solo lugar.

Dentro del contenido se pueden hallar registros visuales de los traslados de Epstein junto a su colaboradora Ghislaine Maxwell, así como grabaciones de los sistemas de seguridad de sus propiedades y de su estancia en prisión. También se incluyen agendas de contactos y registros de eventos sociales, aunque gran parte de esta información ha sido editada para resguardar la identidad y privacidad de las víctimas involucradas.

A pesar de la magnitud de la entrega, expertos señalan que el proceso de revisión y censura de datos sensibles podría evitar que salgan a la luz detalles reveladores sobre el entorno del financiero. Asimismo, existe la posibilidad de que ciertas indagaciones vigentes sobre figuras políticas retrasen la publicación de materiales específicos, dado que las normativas prohíben difundir información relativa a casos judiciales que aún se encuentran en curso.

Aunque inicialmente hubo resistencia política para avalar esta desclasificación, la presión del Poder Legislativo consolidó la firma de la ley que hizo posible la apertura de estos expedientes. En los documentos se encuentran múltiples menciones a diversos personajes públicos que mantuvieron vínculos con el acusado antes de que se presentaran las primeras denuncias formales por delitos sexuales contra menores.

Finalmente, las autoridades advirtieron que el inmenso volumen de información, que supera los trescientos gigabytes, hace imposible completar la carga total de archivos en una sola fase. Por esta razón, se prevé que la liberación de miles de documentos adicionales continúe durante las próximas semanas, mientras algunos sectores políticos consideran acciones legales ante la demora en la entrega completa de los registros.