El Mayo Zambada acepta cadena perpetua en Estados Unidos

Qué pasó: El narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada aceptó formalmente una condena de cadena perpetua en una corte federal de Nueva York.

El narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada aceptó formalmente una condena de cadena perpetua en una corte federal de Nueva York. Por qué importa: El exlíder criminal busca evitar ser recluido en una prisión de máxima seguridad, solicitando atención médica constante debido a su estado de salud.

El exlíder criminal busca evitar ser recluido en una prisión de máxima seguridad, solicitando atención médica constante debido a su estado de salud. El dato clave: Con 76 años de edad, su defensa formalizó la petición ante el juez Brian M. Cogan previo a su audiencia final pactada para el 20 de julio.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada desiste de litigar su condena

El histórico líder del Cartel de Sinaloa ha decidido no buscar una reducción penal en la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York. A través de un escrito, sus defensores confirmaron que el capo originario de México asume la prisión de por vida de manera consciente.

La defensa argumentó que el procesado evitó extender las mociones previas al juicio desde su detención. Este comportamiento ahorró recursos significativos al sistema judicial estadounidense, elemento que esperan sea considerado al elegir su penal de reclusión.

La detención y peticiones finales del capo de Sinaloa

El narcotraficante no ha proporcionado asistencia sustancial a las agencias gubernamentales ni planea colaborar en un futuro. Zambada de 76 años, quien se declaró culpable en agosto de 2025, prioriza la garantía de cuidados médicos debido a su avanzada edad.

La travesía judicial comenzó tras ser llevado por la fuerza en un avión privado por Joaquín Guzmán López hacia un aeródromo fronterizo en Texas en julio de 2024. El juez Brian M. Cogan definirá los lineamientos finales del Buró Federal de Prisiones este próximo 20 de julio.