El Mes de la Música de Huntsville comienza con la serie de conciertos gratuitos LAUNCHPAD

El Mes de la Música de Huntsville comienza con la serie de...

8 de agosto de 2025 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

La ciudad de Huntsville va a lanzar su tercera edición anual de la serie de conciertos LAUNCHPAD, del 5 al 7 de septiembre en Big Spring Park West.

LAUNCHPAD se ha convertido en una tradición para los aficionados a la música, reuniendo a artistas locales, regionales y nacionales de una gran variedad de géneros: desde smooth jazz hasta indie rock, alternative y americana soul.

El evento, que dura tres noches y es gratuito, será el inicio oficial del Mes de la Música de Huntsville, una celebración musical que se lleva a cabo en toda la ciudad durante el mes de septiembre.

“Estamos orgullosos de ver cómo LAUNCHPAD evoluciona y se convierte en una tradición anual para los aficionados a la música, destacando a Huntsville y el talento que tenemos en nuestros escenarios”, comentó Matt Mandrella, oficial de música de Huntsville. “Este fin de semana marca el inicio de un mes dedicado al descubrimiento musical, la colaboración y el espíritu comunitario”.

Cada noche contará con una programación especial en el escenario de la Oficina de Música de Huntsville, para ofrecer una experiencia de concierto llena de energía y apta para toda la familia. Se anima a los asistentes a llevar sus propias sillas y mantas.

El Mes de la Música de Huntsville, liderado por la Ciudad de Huntsville y la Oficina de Música de Huntsville, tiene como objetivo destacar la economía creativa de la ciudad y fomentar las conexiones entre músicos, recintos, negocios de música y aficionados.

“La música es parte de lo que hace de Huntsville no solo un lugar inteligente, sino también un lugar con alma”, dijo el alcalde Tommy Battle. “LAUNCHPAD refleja nuestro compromiso de construir un ecosistema musical vibrante y acogedor que apoye a los artistas locales y una a nuestra comunidad”.

LAUNCHPAD es producido por la Oficina de Música de Huntsville con el apoyo de Parques y Recreación de Huntsville, la Oficina de Asuntos Multiculturales de la ciudad y Downtown Huntsville, Inc.