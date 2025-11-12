El Museo de George Lucas abre en Los Ángeles en septiembre de 2026

12 de noviembre de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

El Museo Lucas de Arte Narrativo, una iniciativa de George Lucas, el cineasta detrás de Star Wars, y su esposa, la empresaria Mellody Hobson, ha fijado su fecha de apertura para el 22 de septiembre de 2026. Este centro cultural se ubicará en una zona central de la ciudad de Los Ángeles. La edificación de este proyecto comenzó en 2018, pero su inauguración se retrasó por varios años debido al impacto de la pandemia de COVID-19 en el desarrollo de la construcción.

La pareja ha destinado una inversión significativa, que asciende a unos mil millones de dólares, para financiar la construcción de este recinto. El museo abarca una superficie de aproximadamente 28,000 metros cuadrados y está situado dentro del Parque de Exposiciones de Los Ángeles, un área que ya alberga otros recintos culturales y científicos de relevancia en la metrópolis. El diseño arquitectónico del edificio estuvo a cargo de Ma Yansong, fundador de la firma MAD Architects, y se espera que se convierta en un punto de gran interés turístico para entusiastas del cine y la cultura en general.

En un comunicado de prensa, Mellody Hobson compartió la filosofía detrás de la institución, destacando que es un “museo del arte del pueblo”. Explicó que las imágenes expuestas reflejan las convicciones y las realidades cotidianas con las que conviven las personas, por lo que este arte pertenece a todos. Expresó la esperanza de que los visitantes se sientan representados y reflejados mientras recorren las distintas galerías del nuevo museo.

En julio, George Lucas adelantó algunas de las obras que formarán parte de la colección permanente de su museo. La colección incluirá piezas inéditas de destacados artistas como Norman Rockwell, Frida Kahlo y Jessie Willcox Smith, abarcando una amplia gama del arte narrativo a lo largo de la historia.

Además de las obras mencionadas, el museo exhibirá una colección de piezas históricas del arte de la ilustración y el cómic. Entre ellas se encuentran el primer dibujo conocido del personaje “Flash Gordon”, que data de 1934; bocetos originales de “Peanuts” correspondientes a las décadas de 1950 y 1960; el dibujo original de la primera portada de “Iron Man” de 1968, y la primera ilustración entintada de “Black Panther”, también de 1968.

El propio George Lucas comentó en un evento de la Comic-Con en San Diego que el museo es un “templo para la gente”, señalando que ha trabajado con cientos de ilustradores talentosos a lo largo de su carrera que a menudo no reciben el reconocimiento que merecen. Finalmente, el museo estará equipado con al menos 35 galerías de exposición, dos teatros de última generación y ofrecerá áreas dedicadas al aprendizaje, la interacción, además de restaurantes y tiendas para los visitantes.