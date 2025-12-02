El Partido Republicano de Alabama lamenta el fallecimiento de la pionera Ann Bedsole

2 de diciembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El Partido Republicano de Alabama emitió hoy la siguiente declaración sobre el fallecimiento de la exsenadora estatal Ann Bedsole, una líder pionera cuyo impacto en la política y el servicio público de Alabama se extendió por más de medio siglo. Tenía 95 años.

La senadora Bedsole hizo historia como la primera mujer republicana elegida para la Cámara de Representantes de Alabama y, más tarde, la primera mujer de cualquiera de los partidos en servir en el Senado Estatal de Alabama. Su elección para esos cargos históricos abrió el camino para generaciones de mujeres en la vida pública y ayudó a moldear los cimientos del moderno Partido Republicano de Alabama.

La vicepresidenta de ALGOP, Joan Reynolds, dijo que el legado de la senadora Bedsole perdurará por generaciones.

“Ann Bedsole abrió puertas que nunca antes se habían abierto para las mujeres en la política de Alabama”, dijo Reynolds. “Rompió barreras con gracia, coraje y convicción, y lo hizo en un momento en el que pocas mujeres tenían la oportunidad. Su liderazgo ayudó a construir el Partido Republicano de Alabama hasta convertirlo en lo que es hoy, y su legado continuará inspirando a las mujeres conservadoras en todo nuestro estado durante años.”

Más allá de sus logros legislativos, la senadora Bedsole fue una voz activa e influyente dentro del Partido. Sirvió en el Comité Ejecutivo Estatal Republicano de Alabama, participó como delegada suplente en la Convención Nacional Republicana de 1964, y más tarde se convirtió tanto en delegada como en vicepresidenta de la delegación de Alabama en la Convención Nacional Republicana de 1972.

Tiffany Noel, presidenta de la Federación de Mujeres Republicanas de Alabama —la principal organización de mujeres republicanas del estado con más de 1,900 miembros en más de 40 capítulos— también honró su legado.

“La senadora Bedsole encarnó los valores fundamentales por los que nuestra Federación lucha todos los días: iniciativa individual, familias fuertes y un gobierno responsable”, dijo Noel. “Fue un modelo a seguir para las mujeres republicanas mucho antes de que fuera común ver mujeres en cargos electos. El trabajo de su vida no solo hizo avanzar a nuestro Partido, sino también los principios de libertad y oportunidad que definen a nuestra nación.”