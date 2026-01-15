El Partido Republicano del Condado de Shelby será el anfitrión del foro para candidatos al Senado estadounidense

El Partido Republicano del Condado de Shelby será el anfitrión del foro...

15 de enero de 2026 – Condado de Shelby, Alabama – Agencias.

El Partido Republicano del Condado de Shelby organizará un Foro de Candidatos al Senado de los EE. UU. el lunes 26 de enero, a partir de las 6:30 p.m., en el Pelham Civic Center. Este evento brindará a los votantes la oportunidad de escuchar directamente a los aspirantes que buscan la nominación republicana para el Senado de los Estados Unidos.

El foro será moderado por JT, de Alabama’s Morning News en NewsRadio 105.5 WERC, lo que garantizará una discusión estructurada e interesante sobre los temas clave que enfrentan Alabama y la nación.

Se invita a asistir a los miembros de la comunidad, votantes republicanos y medios de comunicación interesados. El evento está abierto al público. Los detalles completos, incluyendo la información sobre la ubicación, están disponibles en el gráfico adjunto.

El Partido Republicano del Condado de Shelby da la bienvenida a todos los simpatizantes de nuestros candidatos y cree que los votantes informados son esenciales para la fortaleza de nuestro partido y de nuestra nación.