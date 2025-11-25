El primer comedor social de Northport alimenta a cientos en su primer día

El primer comedor social de Northport alimenta a cientos en su primer...

25 de noviembre de 2025 – NORTHPORT, Alabama – Agencias.

¡El primer comedor social en Northport fue todo un éxito!

El pastor García comentó que para el mediodía del día inaugural habían alimentado a unas 600 personas y que esperaban aún más a medida que avanzaba el día.

Kingdom Kitchen fue idea de García. El lunes 24 de noviembre, compartió que el comedor social es su manera de retribuir a Dios y a la comunidad tras llegar sin hogar al condado de Tuscaloosa hace muchos años.

García dice que su objetivo es abrir Kingdom Kitchen 5 días a la semana.