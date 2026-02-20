El primer refugio contra tormentas de la ciudad de Irondale se abrirá a finales de este año

El primer refugio contra tormentas de la ciudad de Irondale se abrirá...

20 de febrero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Después de 138 años sin uno, la ciudad de Irondale está obteniendo su primer refugio contra tormentas. Los comisionados del condado aprobaron esta semana la construcción de un refugio de $650,000 que se construirá en Beacon Drive.

El refugio estará ubicado a dos millas de un parque de casas rodantes y en las afueras de la subdivisión más grande de la ciudad. Se construirá con ladrillos para que coincida con la arquitectura del vecindario circundante y está diseñado para albergar a 200 personas.

El alcalde James Stewart Jr. dijo que los líderes del área han estado discutiendo el refugio durante aproximadamente un año. Durante la fase de planificación, los funcionarios consideraron tanto la ubicación como el diseño del edificio.

“Quién hubiera pensado que apenas estamos empezando a poder tener un refugio contra tormentas”, dijo Stewart. “Pero me alegra mucho poder aportar algo a la comunidad que brinde seguridad para todos”.

El refugio se construirá cerca de la subdivisión más grande de la ciudad, Holiday Gardens, que se construyó en una época en la que las casas no incluían sótanos.

“Va a desempeñar un papel vital ahora que si tenemos tormentas o cualquier cosa que se avecine, la gente de Holiday Gardens pueda venir y usar el refugio contra tormentas”, dijo.

La ciudad tendrá una reunión previa a la construcción antes de que comience la construcción. Se espera que el proyecto demore casi cuatro meses en completarse, y el alcalde Stewart espera ver el refugio abierto a principios de julio.

“Sé que tomó mucho tiempo llegar aquí. Sé que algunas personas pensaron que nunca llegaría aquí. Pero está aquí y estamos muy emocionados de comenzar el proceso de construcción”, dijo.

Los comisionados también aprobaron esta semana la construcción de un nuevo refugio contra tormentas en Fairfield.