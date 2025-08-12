El príncipe Harry y Meghan Markle comparten sus próximos pasos con Netflix

12 de agosto de 2025 – Farándula – Agencias.

El príncipe Harry y Meghan Markle han extendido su relación con Netflix y su compañía de medios, Archewell Productions, con un acuerdo preferencial por varios años, anunció la pareja el lunes.

Archewell comenzó a colaborar con el gigante del streaming en 2020 y ha producido una serie de documentales, incluido el popular “Harry & Meghan”. La duquesa de Sussex también desarrolló una marca de estilo de vida, “As Always”, en asociación con Netflix.

La colaboración también ha producido la serie documental “Polo”, “Heart of Invictus” y “Live To Lead”.

“Mi esposo y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios que trabajan en estrecha colaboración con nosotros y nuestro equipo de producción de Archewell para crear contenido reflexivo en todos los géneros que resuenan en todo el mundo y celebra nuestra visión compartida”, dijo Meghan en un comunicado.

La pareja y Netflix también anunciaron sus próximas colaboraciones, incluida una segunda temporada de “With Love, Meghan”, un programa de vida y cocina protagonizado por la duquesa. El programa también tendrá un episodio especial de vacaciones en diciembre.

Según la compañía, el programa es el show culinario más visto de Netflix desde su lanzamiento en marzo. Fue clasificado, en comparación con otros lanzamientos en la primera mitad de este año, con 5.3 millones de visitas, según el Informe Semianual de Netflix.

“Masaka Kids, An Inner Rhythm”, un cortometraje documental que se centra en un pequeño orfanato en la región de Masaka, Uganda, también se estrenará este año.

Archewell también está en producción con Netflix en una adaptación de la novela de Carley Fortune, “Meet Me At The Lake”. El drama “sigue una historia de amor que abarca una década y comienza con un encuentro casual y una promesa rota”, se lee en el comunicado.

“Harry y Meghan son voces influyentes cuyas historias resuenan en el público de todas partes. La respuesta a su trabajo habla por sí misma”, dijo Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, en un comunicado.