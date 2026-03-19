El programa Girls Garage de Parques y Recreación de Huntsville regresa en primavera

El programa Girls Garage de Parques y Recreación de Huntsville regresa en...

19 de marzo de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

El programa Girls Garage de Parques y Recreación de Huntsville está programado para regresar con tres sesiones diferentes durante la primavera y el verano.

El programa Girls Garage ofrece a mujeres y niñas la oportunidad de aprender los conceptos básicos del cuidado y mantenimiento de automóviles de forma gratuita. El programa es para mayores de 15 años y se requiere inscripción previa.

Algunas de las habilidades que se enseñan en el programa incluyen revisar los niveles de aceite, pasar corriente a una batería y cambiar una llanta. Las sesiones son dirigidas por miembros del personal de Parques y Recreación.

Las tres sesiones del programa Girls Garage durarán de 9 a.m. a 10 a.m. y se llevarán a cabo en el Centro de Recreación Brahan Spring en 3370 Ivy Ave. Las sesiones serán el 21 de marzo, 18 de abril y 16 de mayo.

Puede encontrar información sobre la inscripción para el programa aquí.