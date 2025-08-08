El Real Madrid ha transferido a Reinier al Atlético Mineiro

8 de agosto de 2025 – Madrid – EFE.

El Real Madrid ha anunciado la venta del futbolista brasileño Reinier Jesus Carvalho al Atlético Mineiro, un club de su país natal. La noticia de la transferencia se hizo pública este viernes, marcando el final de la relación contractual del jugador con el equipo español.

Reinier, quien actualmente tiene 23 años, se unió a las filas del Real Madrid en 2019, proveniente del club brasileño Flamengo. A pesar de su llegada, no llegó a formar parte del primer equipo en la competición oficial. Inicialmente, jugó en el Real Madrid Castilla, el equipo filial del club.

Posteriormente, el jugador fue cedido a varios equipos europeos en diferentes temporadas para que continuara con su desarrollo profesional. Entre los clubes donde jugó en calidad de préstamo se encuentran el Borussia Dortmund de Alemania, el Girona, el Frosinone en Italia y el Granada. Estas cesiones le permitieron acumular experiencia en distintas ligas.

En un comunicado oficial, el Real Madrid expresó su agradecimiento y afecto hacia Reinier por los años que formó parte del club. El equipo le deseó al jugador y a su familia el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera profesional en el Atlético Mineiro, deseándole lo mejor para el futuro.