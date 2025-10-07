El reguetonero Zion fue hospitalizado en Puerto Rico tras accidente de tránsito

7 de octubre de 2025 – San Juan – EFE.

El reconocido cantante de reguetón puertorriqueño, Zion, se encuentra ingresado en una clínica de Puerto Rico luego de haber sufrido un accidente de tráfico. Se presume que el incidente ocurrió mientras el artista conducía un vehículo todoterreno.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial emitido por Baby Records, el sello discográfico de Zion, y Nu Form Management, su agencia de representación. Dicho comunicado fue difundido a través de la cuenta oficial de Instagram del artista, informando que la estrella “estuvo recientemente involucrada en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado”.

Ambas compañías señalaron que la información sobre el estado médico actual de Zion “continúa siendo reservada”. Por lo tanto, indicaron que están “a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende” antes de poder ofrecer más detalles.

El comunicado también incluyó un mensaje de gratitud dirigido a todos los seguidores de Zion. Se agradeció “el cariño, las oraciones y el apoyo” que han demostrado, al tiempo que se solicitó “respeto y paciencia en este momento” difícil.

Como medida de control de la información, las empresas enfatizaron que cualquier novedad sobre la salud de Zion será “comunicada únicamente por medios oficiales”, buscando evitar la difusión de rumores o información no verificada.

Es importante recordar que Zion fue una de las mitades del icónico dúo de reguetón Zion y Lennox durante más de dos décadas. Sin embargo, en noviembre de 2024, el dúo anunció oficialmente su separación, una decisión que se tomó debido a “intereses profesionales y personales” del propio Zion, tras una cuidadosa evaluación a principios de 2024. Pese a la ruptura, el dúo tuvo una reunión especial para presentarse en uno de los 31 conciertos de la residencia de Bad Bunny, ‘No Me Quiero Ir De Aquí’, en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.