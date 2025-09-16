El rey Juan Carlos viaja a EE.UU. para el Mundial de vela

16 de septiembre de 2025 – Santiago de Compostela – EFE.

El rey emérito Juan Carlos viajó a Estados Unidos para participar en el Campeonato del Mundo de la clase 6 metros de vela. La competición comenzará el próximo 22 de septiembre y el exmonarca buscará defender el título que obtuvo hace dos años en la isla de Wight, en el Reino Unido.

Su partida tuvo lugar poco después del mediodía desde el aeropuerto Rosalía de Castro en Santiago de Compostela. Desde allí, el padre del rey Felipe VI abordó un avión con destino a la villa de Farmingdale, que se encuentra en el condado de Nassau, Nueva York.

Para este torneo en Long Island Sound, el rey emérito volverá a capitanear su embarcación habitual, el ‘Bribón’. Recientemente, en un entrenamiento en España, tuvo que competir a bordo del ‘Erica’, ya que el ‘Bribón’ se encontraba en territorio estadounidense desde mediados del mes de agosto.

Entre sus principales contendientes, destaca la embarcación finlandesa ‘Astree III’, liderada por Ossi Paija, que se llevó la medalla de plata en el último campeonato europeo de la categoría. También se medirá al ‘Titia’, otro barco español comandado por Mauricio Sánchez-Bella.

Además de los rivales ya conocidos, habrá tres nuevas embarcaciones que aspiran a quedarse con el título. En particular, uno de los competidores a seguir de cerca es Jamie Hilton, el actual campeón del mundo Abierto en la clase 6 metros, quien ganó su título a bordo del ‘USA126 Scoundrel’.

El panorama de la competición se presenta desafiante para el rey Juan Carlos. Deberá enfrentarse a rivales de alto nivel y a nuevas embarcaciones con el potencial de sorprender, en su esfuerzo por revalidar el campeonato mundial de la clase 6 metros en aguas estadounidenses.