El Salvador enviará cincuenta toneladas de ayuda humanitaria a Jamaica, anuncia Bukele

30 de octubre de 2025 – San Salvador – EFE.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo público un anuncio en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) durante la noche de este jueves, informando que su administración movilizará cincuenta toneladas de asistencia humanitaria hacia Jamaica. Esta decisión se toma en respuesta a los graves daños causados en el Caribe por el reciente paso del huracán Melissa.

En su mensaje, escrito en idioma inglés, el jefe de Estado salvadoreño detalló la magnitud de la operación de ayuda. “El Salvador enviará mañana (viernes) tres aeronaves cargadas con asistencia humanitaria a Jamaica. Más de 300 especialistas en rescate formarán parte de esta misión, además de las más de 50 toneladas de víveres y suministros que se destinarán a socorrer a las poblaciones afectadas por el poder destructivo del huracán Melissa”, explicó Bukele.

A lo largo de este mismo jueves, el Gobierno de Venezuela también se sumó a los esfuerzos de apoyo regional. Las autoridades venezolanas informaron sobre el despacho de 46 toneladas de insumos y asistencia de emergencia dirigidos a las naciones insulares de Cuba y Jamaica.

El huracán Melissa, cuya intensidad ha disminuido desde la categoría 5 hasta la 2 y que actualmente se dirige hacia las islas Bermudas, ha dejado una estela de daños severos y ha provocado pérdidas humanas en territorios como Haití, Jamaica y Cuba, según reportes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

En el caso específico de Cuba, el fenómeno meteorológico ha resultado en que millones de ciudadanos se encuentren sin acceso a electricidad y sistemas de comunicación. Además, varios municipios han quedado aislados y anegados, se han registrado colapsos de viviendas, vastas extensiones de cultivos han sido cubiertas por agua y se reportan cuantiosos destrozos materiales.

La UNICEF lanzó una alerta, indicando que más de 700.000 menores de edad (niños, niñas y adolescentes) se han visto damnificados por las inundaciones y las precipitaciones extremas que generó el huracán Melissa. La agencia subrayó que estos niños requieren de manera urgente acceso a alimentos, agua potable y sistemas de saneamiento adecuados.

En un comunicado oficial, la UNICEF especificó que la tormenta impactó directamente a Jamaica y Cuba, además de afectar a las islas vecinas de Haití y República Dominicana en el Caribe. Como consecuencia, numerosas familias se encuentran desplazadas y la infraestructura esencial, las zonas de cultivo, y los servicios fundamentales de salud y educación han sufrido deterioros significativos.