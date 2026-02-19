El Salvador intercepta cargamento histórico de cocaína en el océano Pacífico

19 de febrero de 2026 – La Unión (El Salvador) – EFE.

Las autoridades del Gabinete de Seguridad en El Salvador presentaron recientemente un decomiso de drogas sin precedentes que marca un hito en la lucha contra el narcotráfico en la región. El cargamento consiste en 6.6 toneladas de cocaína incautadas en aguas del Pacífico, una operación que el presidente Nayib Bukele ha calificado como la más grande en la historia del país. La mercancía ilícita posee un valor estimado de 165 millones de dólares y fue exhibida ante los medios de comunicación para demostrar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad nacionales.

El transporte de las sustancias se realizaba en un buque multipropósito de 54 metros de largo denominado FMS EAGLE, el cual navegaba bajo la bandera de Tanzania. Según el informe oficial, el destino final de la droga no era el territorio salvadoreño, sino que el barco transitaba por rutas internacionales cuando fue interceptado por la Marina Nacional. Este despliegue tuvo lugar a más de 700 kilómetros de la costa, reafirmando la vigilancia constante que mantienen las unidades navales en aguas profundas para frenar el comercio de estupefacientes.

Durante la intervención policial y militar se logró la captura de diez personas de distintas nacionalidades, incluyendo ciudadanos de Colombia, Nicaragua, Panamá y Ecuador. El fiscal general de la república confirmó que todos los detenidos han sido puestos a disposición de los tribunales correspondientes para enfrentar cargos por tráfico internacional de drogas. Además de la detención de los tripulantes, el Ministerio Público busca identificar a los líderes intelectuales y las redes logísticas que organizaron este millonario envío desde su origen.

La presentación oficial de los resultados se llevó a cabo en las inmediaciones de la Base Naval de La Unión, donde el buque permanece bajo custodia estricta. Los titulares de seguridad explicaron que el volumen incautado equivale a casi 20 millones de dosis individuales que habrían llegado a diversos mercados internacionales de no ser por la intercepción. Este logro es atribuido directamente al desempeño de la Fuerza Naval Tridente, la cual forma parte de la estrategia integral de defensa y vigilancia territorial implementada por el actual gobierno.

En términos legales y administrativos, la Fiscalía General de la República ha iniciado los trámites necesarios para que la embarcación utilizada por los criminales pase a formar parte del inventario de la Marina Nacional. Esta acción busca transformar un recurso previamente empleado para actividades delictivas en una herramienta útil para la seguridad del Estado. Las autoridades enfatizaron que este tipo de confiscaciones no se veían con tal magnitud desde finales del siglo pasado, consolidando este evento como un caso histórico para la justicia salvadoreña.

Esta operación se suma a los esfuerzos constantes que han permitido decomisar más de 70 millones de dólares en sustancias prohibidas solo en lo que va del año 2026. Al comparar estas cifras con periodos anteriores, se observa un incremento significativo en la efectividad de las incautaciones, superando las 25 toneladas registradas en 2025. El modelo de seguridad actual continúa priorizando la desarticulación de las rutas marítimas del narcotráfico, impactando directamente en las finanzas de las organizaciones criminales transnacionales que operan en el corredor centroamericano.