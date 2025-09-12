El Santa Clara y el Benfica empatan con un gol en el descuento

El Santa Clara y el Benfica empatan con un gol en el...

12 de septiembre de 2025 – Lisboa – EFE.

El Benfica dejó escapar una victoria en casa este viernes contra el Santa Clara, que logró empatar el partido en el último minuto. Este resultado lo aleja del primer puesto de la Liga de Portugal, que actualmente ocupa el Oporto.

El partido parecía seguro para el Benfica, gracias a un gol del griego Vangelis Pavlidis en el minuto 59. Sin embargo, en el tiempo añadido, el jugador brasileño Vinícius Lopes marcó un gol para el Santa Clara, sellando el empate final.

En el equipo del Benfica, el defensa central argentino Nicolás Otamendi jugó a pesar de haber sufrido una lesión con su selección. Así lo había confirmado el seleccionador argentino, Lionel Scaloni.

El nuevo fichaje del Benfica, el colombiano Richard Ríos, tuvo una actuación destacada en el partido. A pesar de generar varias oportunidades de gol, no logró superar al portero brasileño Gabriel Batista para anotar.

En el entretiempo, el campeón portugués Fernando Pimenta exhibió su medalla de oro del Campeonato Mundial de K2 maratón, un logro que alcanzó junto a su compañero José Ramalho en Hungría.

El Oporto se mantiene en el primer lugar de la Liga de Portugal con 12 puntos y se prepara para su próximo partido contra el Nacional. Por su parte, el Benfica, que ha jugado un partido menos, se encuentra en la segunda posición de la tabla con 10 puntos, empatado con el Famalicão.

El Sporting, que se ubica en el cuarto puesto, también con 9 puntos, se enfrentará al Famalicão en la quinta jornada de la liga portuguesa. El resultado de este partido podría influir en las posiciones de la tabla.