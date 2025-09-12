El senador Cory Booker apoya a Barbara Drummond para la alcaldía de Mobile

12 de septiembre de 2025 – Mobile, Alabama – Agencias.

La campaña de Barbara Drummond para la alcaldía de Mobile recibió un respaldo significativo del senador estadounidense Cory Booker. El senador Booker justificó su apoyo basándose en el historial de Drummond en la lucha contra la violencia armada, el desarrollo de la fuerza laboral y su amplia experiencia gubernamental. Él la considera la única candidata con experiencia en los niveles de ciudad, condado y estado, con un conocimiento profundo de cómo lograr resultados para Mobile.

Drummond expresó su agradecimiento por el respaldo de Booker, quien también fue alcalde, señalando que él entiende lo que se necesita para gobernar. Ella manifestó su compromiso no solo de mantener el progreso de Mobile, sino también de llevar la ciudad al siguiente nivel para todos sus ciudadanos.

El respaldo del senador Booker subraya que el liderazgo de Drummond resuena a nivel nacional entre líderes comprometidos con la justicia, la igualdad y el crecimiento inclusivo. Durante la segunda vuelta electoral, se destaca que Drummond es la única candidata que ha defendido los servicios para todos los barrios, ha dado voz a los grupos subrepresentados y ha impulsado planes para una infraestructura más segura y equitativa.

Este nuevo apoyo se suma al impulso de la campaña de Drummond, que terminó en primer lugar en la elección general de agosto a pesar de la desventaja en la recaudación de fondos. Su campaña ha logrado una amplia base de apoyo, incluyendo a líderes cívicos, organizaciones progresistas, sindicatos y defensores de la comunidad, así como a figuras como el alcalde de Birmingham, Randall Woodfin, y el exsenador Doug Jones.