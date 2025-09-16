El sofá de Vergara se suponía que iba a presentarse en los Emmy

El sofá de Vergara se suponía que iba a presentarse en los...

16 de septiembre de 2025 – Farándula – Agencias.

Sofía Vergara no pudo asistir a la gala de los premios Emmy el domingo debido a una fuerte alergia en el ojo que le obligó a ir a la sala de emergencias, según compartió en Instagram.

La jueza de America’s Got Talent publicó fotos de su ojo hinchado, así como de ella recostada en una cama de hospital y enjuagándose el ojo en un grifo.

“No llegué a los Emmy, pero sí a la sala de emergencias, ¡tuve que cancelar!”, escribió.

Vergara ha tenido resultados mixtos en los Emmy en el pasado. Fue nominada varias veces por su papel en Modern Family y una por Griselda, pero no ganó. Sin embargo, pudo celebrar cinco victorias de su serie como Mejor Comedia entre 2010 y 2014.