El Supremo de EE. UU. anula la orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento

El Supremo de EE. UU. anula la orden de Trump sobre ciudadanía...

El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró ilegal el decreto presidencial que buscaba eliminar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados.

La decisión blinda un derecho histórico amparado en la Constitución, impidiendo un cambio radical en la política migratoria del país.

El fallo unánime a favor de la Decimocuarta Enmienda evita que cerca de 255.000 niños al año pierdan su derecho a ser estadounidenses.

El Tribunal Supremo protege la Decimocuarta Enmienda

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ratificó que cualquier persona nacida en su territorio es ciudadana estadounidense por derecho constitucional. Con una votación de cinco contra cuatro, el alto tribunal frenó en seco las intenciones de la Casa Blanca.

La máxima instancia judicial dictaminó que los hijos de padres indocumentados o con visados temporales están bajo la jurisdicción del país. De este modo, la justicia mantiene la interpretación legal que ha regido de manera ininterrumpida durante los últimos 150 años.

Impacto de la anulación del decreto presidencial

La orden ejecutiva fue firmada por Donald Trump el pasado 20 de enero de 2025, coincidiendo con el inicio de su segundo mandato presidencial. La resolución del tribunal representa el primer gran revés judicial para sus restrictivas reformas en materia de inmigración.

El mandatario argumentaba que la enmienda aprobada tras la Guerra Civil poseía una interpretación distorsionada y exclusiva para hijos de antiguos esclavos. No obstante, el fallo concluye de forma tajante que nacer en suelo estadounidense y cumplir sus leyes garantiza el acceso automático a la ciudadanía.