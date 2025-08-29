El Toluca de Mohamed rompe racha sin ganar y se coloca cuarto

29 de agosto de 2025 – San Luis Potosí (México) – EFE.

El Toluca, actual campeón del fútbol mexicano y dirigido por el entrenador argentino Antonio Mohamed, logró un importante triunfo este viernes al vencer por 1-3 al San Luis. Con esta victoria, el equipo rompe una racha de dos partidos sin ganar y se posiciona en los primeros lugares de la tabla, marcando un fuerte inicio en la séptima jornada del torneo Apertura 2025.

Los goles del Toluca fueron obra de Alexis Vega, el paraguayo Robert Morales y un autogol de Román Torres. Por su parte, el San Luis, que es entrenado por el español Guillermo Abascal, solo pudo descontar con un tanto de Luis Nájera. El equipo potosino se mantiene en la decimotercera posición, lejos de la zona de clasificación a la fase final.

El partido se decidió en gran medida en la primera mitad, donde el San Luis no logró encontrar su ritmo en el ataque. El Toluca, por el contrario, fue más efectivo. Después de un par de oportunidades fallidas, los Diablos Rojos abrieron el marcador al minuto 29, cuando Alexis Vega recibió un pase de Nicolás Castro y definió con un disparo cruzado ante la salida del portero Andrés Sánchez.

Antes del descanso, el Toluca amplió su ventaja. En el tiempo de descuento, un balón elevado por Jesús Angulo rebotó en el defensor Román Torres, quien accidentalmente lo desvió a su propia portería, poniendo el marcador 0-2 a favor del Toluca. Este autogol complicó aún más la situación para el equipo local.

En la segunda mitad, el partido mantuvo un ritmo bajo hasta que Robert Morales selló el 0-3 con un gol al minuto 61, tras una jugada que se originó desde el área del Toluca. El San Luis logró responder apenas unos minutos después, cuando Luis Nájera, tras recibir un pase de Sébastien Salles-Lamonge, consiguió superar al arquero Hugo González para marcar el 1-3 definitivo.

En otros resultados de la jornada, el Juárez FC derrotó por la mínima (1-0) al Mazatlán FC con un penalti anotado por el colombiano Óscar Estupiñán. La fecha continuará con más partidos destacados durante el fin de semana, incluyendo el encuentro entre Monterrey y Puebla, así como los duelos entre Tigres y Santos Laguna, Chivas y Cruz Azul, y América y Pachuca, prometiendo más emociones en la liga mexicana.