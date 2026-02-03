El Tren El Insurgente opera totalmente y el viaje de Toluca a Observatorio costará 90 pesos

3 de febrero de 2026 – México – Agencias.

El sistema de transporte ferroviario conocido como el Tren El Insurgente, que conecta el Valle de Toluca con la capital del país, finalmente ha iniciado operaciones en su recorrido completo este lunes. Tras un extenso periodo de construcción que se prolongó por más de una década, la apertura de las últimas dos estaciones permite que los usuarios viajen desde el Estado de México hasta la zona poniente de la Ciudad de México. El proyecto culmina una etapa de espera para miles de ciudadanos que buscaban una alternativa de movilidad eficiente entre ambas entidades federativas.

La inauguración formal del tramo final de diecinueve kilómetros contó con la presencia de las principales autoridades de la ciudad y el estado vecino. Durante el evento, se destacó la importancia de haber incluido paradas estratégicas en el Tren El Insurgente que no estaban contempladas en el plan original, con el fin de beneficiar no solo a zonas exclusivas, sino también a sectores populares. Esta modificación buscó integrar a diversas comunidades al sistema de transporte, permitiendo una conexión directa con puntos neurálgicos de transferencia y otras líneas del metro capitalino.

La inversión destinada a esta infraestructura de casi sesenta kilómetros superó ampliamente las estimaciones iniciales realizadas hace años. Se informó que el costo total de la obra alcanzó una cifra de cien mil millones de pesos, un monto tres veces mayor a los treinta y seis mil millones presupuestados en el comienzo del proyecto. A pesar de este incremento financiero, las autoridades actuales defienden al Tren El Insurgente como una pieza fundamental para la recuperación del espacio público y la modernización del transporte masivo bajo una nueva perspectiva social.

En cuanto a la capacidad operativa, el servicio cuenta con una flota importante de convoyes diseñados para trasladar a cientos de personas por viaje. Se proyecta que el flujo de pasajeros en el Tren El Insurgente alcance una cifra diaria de ciento cuarenta mil usuarios, lo que ayudará a descongestionar las vías terrestres tradicionales entre Toluca y la capital. Para cumplir con esta meta, los trenes mantendrán una frecuencia constante de paso, asegurando que los tiempos de espera sean mínimos para quienes opten por este medio de transporte.

El horario de funcionamiento ha sido diseñado para coincidir con el del sistema de metro de la Ciudad de México, cubriendo jornadas amplias desde la madrugada hasta la medianoche, incluso en fines de semana y días feriados. Esto facilita que los trabajadores y estudiantes que se desplazan entre ambas zonas tengan en el Tren El Insurgente una opción predecible y segura. En sus primeras horas de operación total, se realizaron ajustes logísticos para garantizar que la transición al servicio al público en las nuevas estaciones se llevara a cabo sin contratiempos.

Respecto a las tarifas, el costo del trayecto desde Observatorio al Valle de Toluca en el Tren El Insurgente es de noventa pesos, lo que resulta más económico que los ciento veinte pesos que cuestan otras opciones. El precio por recorrer el trayecto de terminal a terminal, desde Observatorio hasta Zinacantepec, se fijó en cien mil pesos, mientras que los viajes cortos de una sola estación tienen un costo de quince pesos. Los usuarios pueden acceder a este servicio utilizando tarjetas de movilidad integrada para facilitar su ingreso al sistema.