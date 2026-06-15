Elecciones en Alabama: Jefferson define su segunda vuelta

Qué pasó: El condado de Jefferson ejecuta la jornada de segunda vuelta electoral para definir las boletas oficiales de los partidos de cara a los comicios generales de otoño.

El condado de Jefferson ejecuta la jornada de segunda vuelta electoral para definir las boletas oficiales de los partidos de cara a los comicios generales de otoño. Por qué importa: El proceso consolida las candidaturas clave para el Senado de los EE. UU. y múltiples cargos del gabinete estatal en un escenario regulado por normas estrictas de votación.

El proceso consolida las candidaturas clave para el Senado de los EE. UU. y múltiples cargos del gabinete estatal en un escenario regulado por normas estrictas de votación. El dato clave: Las urnas operan en un horario continuo de 7 a.m. a 7 p.m. y se exige obligatoriamente una identificación válida con fotografía a cada ciudadano.

Cargos en juego y horarios en el condado de Jefferson

La Junta de Registradores del Condado de Jefferson ha culminado los preparativos logísticos para asegurar la participación ciudadana en los comicios de este martes. El presidente del organismo, Barry Stephenson, instó a la comunidad local a ejercer su derecho al voto para definir los representantes políticos definitivos que competirán en la temporada otoñal.

La boleta electoral de esta jornada incluye la nominación para el Senado de los EE. UU. por parte de ambas fuerzas políticas. En el espectro del Partido Republicano, los electores de Alabama también decidirán las candidaturas para los puestos de fiscal general, vicegobernador, la Comisión de Servicios Públicos y el comisionado de agricultura.

Ley de cruce de partidos y próximas votaciones de agosto

El proceso de este martes se rige bajo la ley de cruce de partidos, una normativa que impide a los ciudadanos modificar su afiliación respecto a las primarias previas del 19 de mayo. Quienes respaldaron la lista demócrata o republicana en dicha fecha quedan inhabilitados para sufragar en la elección interna de la organización contraria durante esta ronda.

Tras finalizar este escrutinio, las autoridades electorales enfocarán sus esfuerzos en la preparación de una elección legislativa especial programada para el 11 de agosto. Esta fase venidera incluirá el envío de notificaciones postales a los votantes cuyos distritos hayan sido modificados debido al nuevo mapa de votación aprobado por la Corte Suprema.