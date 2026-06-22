Elecciones en Colombia: De la Espriella gana por estrecho margen

El ultraderechista Abelardo de la Espriella venció al izquierdista Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial.

El ajustado resultado confirma una profunda división en el electorado y anticipa graves retos de gobernabilidad.

La diferencia oficial fue de apenas 250.830 votos, equivalente al 0,96 % del total según el preconteo.

Resultados de las elecciones presidenciales y el viraje político

Abelardo de la Espriella consolidó su triunfo electoral al alcanzar 12,9 millones de votos, frente a los 12,7 millones de sufragios obtenidos por Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico. La ratificación final del proceso se completará durante los escrutinios oficiales de esta semana.

Este resultado electoral marca un cambio drástico en la agenda de Colombia para el periodo 2026-2030, desplazando la estrategia de “paz total” del gobierno saliente. Las prioridades de la nueva administración se concentrarán estrictamente en la seguridad ciudadana, la sostenibilidad del sector energético y el financiamiento de la salud.

El crecimiento de la izquierda y los desafíos de gobernabilidad

A pesar de la derrota, el candidato Iván Cepeda rompió los techos electorales proyectados gracias al respaldo de votantes de centro y figuras como Claudia López. La movilización fue masiva en departamentos con alta presencia de comunidades afrodescendientes e indígenas.

Los analistas señalan que el mandatario electo enfrentará un Congreso fragmentado y una fuerte oposición en las calles. Para asegurar la estabilidad legislativa, De la Espriella deberá construir coaliciones con los partidos tradicionales mediante la distribución de ministerios en su gabinete.