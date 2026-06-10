Elecciones en Colombia: Donald Trump respalda a De la Espriella

El mandatario estadounidense prometió el respaldo total de su Gobierno si la opción ultraderechista triunfa en el balotaje.

La declaración ocurre el mismo día en que el Congreso colombiano suspendió temporalmente al presidente Gustavo Petro.

La definición de la jefatura de Estado se resolverá el próximo domingo 21 de junio en las urnas.

Donald Trump interviene en la campaña presidencial de Colombia

El mandatario estadounidense, Donald Trump, ratificó a través de su plataforma Truth Social su apoyo incondicional al candidato Abelardo de la Espriella. El jefe de Estado de la Unión Americana aseguró que la nación suramericana tendrá la fuerza total de Washington si el político derechista vence.

Trump felicitó formalmente al aspirante por su victoria en la primera vuelta celebrada el pasado 31 de mayo, donde obtuvo el 44 % de los apoyos. Asimismo, calificó al candidato como un líder tenaz frente a su rival izquierdista, Iván Cepeda, quien capitalizó el 41 % electoral.

Suspensión de Gustavo Petro sacude el panorama político de la nación

De forma paralela a los pronunciamientos internacionales, la Cámara de Representantes colombiana dictó la suspensión temporal de Gustavo Petro de sus funciones presidenciales. La comisión legislativa determinó que el actual gobernante incurrió en una participación indebida en el debate electoral actual.

Petro rechazó tajantemente las acusaciones del Parlamento durante una intervención diplomática ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. La crisis institucional agita el ambiente de cara a los comicios del 21 de junio, cruciales para la estabilidad comercial de la nación.