Elecciones en Perú: actas impugnadas definirán la presidencia

La ONPE culminó el procesamiento ordinario de actas electorales confirmando un empate técnico extremo.

El próximo mandatario del país andino se decidirá bajo la revisión legal de los votos impugnados.

La diferencia actual entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez es de apenas 4.310 sufragios.

Resultados oficiales de la ONPE confirman empate técnico en Perú

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el procesamiento del 100% de las actas pendientes de contabilizar tras la segunda vuelta presidencial. Con el 98,32% del escrutinio definitivo, la candidata derechista Keiko Fujimori lidera con el 50,012% de los sufragios frente al 49,988% del izquierdista Roberto Sánchez.

Esta mínima brecha estadística mantiene en vilo a toda Latinoamérica debido a la polarización del proceso. Fujimori, representante de Fuerza Popular, concentra su respaldo electoral en Lima, las regiones de la costa y el voto en el extranjero. Por su parte, Sánchez, líder de Juntos por el Perú, domina el centro y sur del territorio.

Actas impugnadas ante los JEE determinarán el gobierno 2026-2031

La resolución oficial de los comicios queda ahora en manos de los Jurados Especiales Electorales (JEE). Estos organismos institucionales deberán evaluar minuciosamente un total de 1.556 actas impugnadas, observadas o que registran errores materiales. El procedimiento técnico podría incluir el recuento de votos mesa por mesa.

Ante este panorama, Roberto Sánchez propuso formalmente realizar una revisión exhaustiva y conjunta de todo el proceso de sufragio. Sin embargo, Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia por el fujimorismo, rechazó tajantemente la iniciativa. Galarreta argumentó que se debe respetar estrictamente el marco legal y esperar con prudencia el dictamen de las autoridades electorales.