Elecciones en Perú: Keiko Fujimori lidera el escrutinio

Keiko Fujimori revierte la tendencia electoral y supera a Roberto Sánchez en el tramo final del conteo de votos.

El ajustado resultado redefine el equilibrio político en la región tras una década de crisis institucional peruana.

Al alcanzarse el 98,20 % del escrutinio, la diferencia entre ambos candidatos presidenciales es de apenas 466 votos.

Keiko Fujimori toma la delantera en el conteo oficial de la ONPE

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, volvió a situarse a la cabeza de la segunda vuelta electoral en Perú. Con el 98,20 % de las actas procesadas, la líder derechista alcanza el 50,001 % de los sufragios válidos, sumando un total de 9.032.189 votos.

Por su parte, el aspirante izquierdista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, desciende al 49,999 % con 9.031.723 votos. La ventaja de Fujimori se consolidó gracias al procesamiento del voto extranjero y las actas de Lima, revirtiendo la ventaja previa de su competidor.

El retorno del fujimorismo y el panorama político peruano

Este ajustado balotaje representa el cuarto intento presidencial de la heredera de Alberto Fujimori, tras perder tres segundas vueltas consecutivas. Un triunfo definitivo marcaría el regreso de esta corriente política al Palacio de Gobierno tras 26 años de ausencia en el poder ejecutivo.

El nuevo mandato presidencial para el periodo 2026-2031 buscará cerrar un ciclo de alta inestabilidad en Latinoamérica, donde el país andino sumó ocho mandatarios en una década. Más de 27,3 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para definir este histórico cambio de rumbo.