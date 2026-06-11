Elecciones en Perú: Keiko Fujimori lidera por mínimo margen

Qué pasó: Keiko Fujimori aventaja a Roberto Sánchez por solo 1.207 votos con el 98,25% de las actas escrutadas en la segunda vuelta presidencial.

Por qué importa: El resultado definitivo depende de la revisión de 1.611 actas impugnadas ante los jurados electorales especiales, en medio de llamados ciudadanos a la calma.

El dato clave: La diferencia entre ambos candidatos es de apenas un 0,006%, convirtiendo este proceso en uno de los más ajustados en la historia democrática peruana.

Resultados oficiales de la ONPE muestran un empate técnico histórico en Perú

El último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sitúa a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el 50,003% de los sufragios válidos. Su contendiente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, alcanza el 49,997% en un panorama de extrema polarización política en Latinoamérica.

La diferencia absoluta es de 9.035.493 votos frente a 9.034.466. Para cerrar el conteo regular de la ONPE solo resta procesar 9 actas provenientes de la región amazónica de Loreto, una zona fronteriza con Brasil de difícil acceso geográfico.

Actas impugnadas en Lima definirán el próximo gobierno para el quinquenio 2026-2031

La atención de las misiones internacionales de la OEA y la Unión Europea se centra ahora en las 1.611 actas impugnadas o con errores materiales. Estos documentos están bajo evaluación de los Jurados Electorales Especiales (JEE), concentrándose la mayoría de los votos bajo disputa en Lima Metropolitana.

Ambos líderes políticos han pedido tranquilidad a sus simpatizantes ante las movilizaciones convocadas en diversas regiones del país. El desenlace de este proceso electoral determinará si el fujimorismo regresa al Palacio de Gobierno tras 26 años de la renuncia de Alberto Fujimori.