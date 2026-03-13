Elecciones presidenciales en Colombia 2026 y la lista de los catorce candidatos oficiales

13 de marzo de 2026 – Bogotá – EFE.

Colombia ha definido oficialmente a los catorce aspirantes que competirán en las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo. Tras el cierre del proceso de inscripción ante la Registraduría Nacional, la lista quedó encabezada por figuras de diversos sectores políticos. Entre los últimos movimientos destacados se encuentra el registro del exembajador Luis Gilberto Murillo, quien participará junto a Luz María Zapata, y la postulación del general retirado Gustavo Matamoros con el respaldo del Partido Ecologista.

Esta cifra de candidatos posiciona a la contienda electoral de 2026 como una de las más concurridas en la historia reciente del país, ocupando el segundo lugar con mayor número de inscritos desde la vigencia de la actual Constitución. Solo los comicios de 1994 superaron este registro, lo que refleja una fragmentación y pluralidad significativa en el panorama político actual. La carrera por la Casa de Nariño incluye desde líderes tradicionales hasta perfiles independientes y figuras militares.

En el sector de la derecha y el centro, la senadora Paloma Valencia formalizó su candidatura bajo el ala del Centro Democrático, acompañada por el economista Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial. Esta alianza ha generado gran expectativa debido a la unión de visiones políticas distintas. Por otro lado, figuras de trayectoria como Claudia López y Sergio Fajardo también oficializaron sus aspiraciones, buscando captar el voto de opinión y el respaldo de las regiones a través de propuestas enfocadas en soluciones sociales.

El bloque oficialista del Pacto Histórico presentó a Iván Cepeda como su candidato principal, quien junto a la líder indígena Aída Quilcué busca dar continuidad a la línea política del actual gobierno. En el espectro opuesto, Abelardo de la Espriella se perfila como un contendiente fuerte de la derecha radical, habiendo inscrito al exministro José Manuel Restrepo para fortalecer su propuesta económica. Ambos candidatos lideran actualmente las encuestas de intención de voto en las principales ciudades.

La baraja de aspirantes se completa con nombres como Roy Barreras, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe y Clara López, además de figuras empresariales y locales como Carlos Caicedo. A pesar de la amplia oferta electoral, las mediciones estadísticas indican que una gran parte de los inscritos aún no logra superar el margen del uno por ciento de apoyo popular. No obstante, el inicio oficial de la campaña permitirá que estas figuras busquen visibilidad en todos los rincones del territorio nacional.

El calendario electoral continuará con intensas jornadas de debate y giras por los departamentos antes de la gran cita en las urnas. La Registraduría Nacional será la encargada de garantizar la transparencia en este proceso, donde el electorado deberá decidir entre una amplia gama de visiones que van desde el continuismo hasta el cambio radical. Con la salida de la contienda de figuras como Juan Fernando Cristo y Daniel Palacios, el escenario queda listo para una de las elecciones más reñidas de la década.