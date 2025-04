Ella Langley, originaria de Montgomery, nombrada Artista Femenina Revelación del Año en los Premios ACM

29 de abril de 2025 – KNOXVILLE, Tennessee – Agencias.

La artista originaria de Alabama, Ella Langley, ganó su primer Premio de la Academia de Música Country, como Artista Femenina Revelación del Año, el viernes por la tarde.

Langley recibió la noticia mientras estaba en el escenario de su concierto “Rock the Country” en Knoxville, Tennessee.

Miranda Lambert, la artista más condecorada en la historia de los ACM, le entregó el premio.

“Estoy aquí para decirles lo orgullosa que estoy de ustedes por ser la artista con más nominaciones a los Premios de la Academia de Música Country este año”, dijo Lambert.

El exitoso sencillo de Langley, “You look like you love me”, alcanzó el número 1 en la lista Country Airplay de Billboard y el número 30 en el Billboard Hot 100.

Langley será homenajeada en la 60.ª edición de los Premios ACM, presentada por Reba McEntire, el 8 de mayo.