Elvis Crespo será galardonado con el Premio Salón de la Fama en los Billboard Latinos

14 de octubre de 2025 – Miami (EE.UU.) – EFE.

El reconocido artista Elvis Crespo será distinguido con el prestigioso Premio Billboard Salón de la Fama en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, evento que tendrá lugar en Miami el próximo 23 de octubre. Este galardón es un reconocimiento a la trascendencia de su carrera y al duradero legado que ha forjado en la industria musical a lo largo de los años.

Además de recibir tan importante premio, el merenguero puertorriqueño ofrecerá una actuación especial en el escenario, diseñada para celebrar su trayectoria artística. En esta presentación, Crespo unirá fuerzas con la artista dominicana Ebenezer Guerra, el icónico merenguero Toño Rosario y la cantante urbana dominicana La Insuperable, prometiendo una electrizante mezcla de tradición, innovación y el ritmo contagioso del merengue.

El propio Elvis Crespo expresó su profunda gratitud por el reconocimiento. Según un comunicado emitido por Telemundo y Billboard, el artista afirmó que ser honrado con el Premio Billboard Salón de la Fama representa uno de los logros más significativos de su carrera profesional.

Crespo enfatizó que este premio va más allá de un reconocimiento personal, dedicándolo al género del merengue, a Puerto Rico y a todos los seguidores que han bailado, disfrutado y celebrado la vida al compás de sus canciones. Asimismo, manifestó que la oportunidad de compartir este memorable momento en el escenario de los premios Billboard será una experiencia verdaderamente inolvidable para él.

El Premio Billboard Salón de la Fama se otorga a aquellos artistas cuya influencia y trayectoria rebasan las fronteras de la mera interpretación musical, logrando un impacto de carácter global. Figuras legendarias como José José, Vicente Fernández, Rocío Dúrcal, Marco Antonio Solís, Joan Sebastian y Marc Anthony se encuentran entre los destacados músicos que han recibido este honor en ediciones anteriores.

Elvis Crespo es ampliamente considerado una figura crucial en la difusión global del merengue, especialmente desde el lanzamiento de su éxito mundial “Suavemente”, una canción que mantiene su relevancia y presencia en la cultura popular a través de campañas publicitarias, películas y redes sociales. Su influencia se extiende gracias a colaboraciones con artistas de géneros variados como Steve Aoki, Daddy Yankee, Deorro e Ivy Queen, lo que le ha permitido llevar su música a escenarios de grandes festivales internacionales de la talla de Tomorrowland, Ultra y Coachella. Actualmente, Crespo se encuentra en la promoción de su más reciente álbum, titulado ‘Poeta herío’, el cual incluye colaboraciones con destacados artistas como Arcángel, Víctor Manuelle y los ya mencionados Toño Rosario, La Insuperable y Ebenezer Guerra, mientras continúa con su ‘Bodega Tour 2025: El Barrio Canta’, con fechas programadas en Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos. Este prestigioso galardón se inscribe dentro del marco de la Semana de la Música Latina de Billboard, una serie de eventos que se desarrollarán en Miami del 20 al 24 de octubre, ofreciendo presentaciones, charlas y diversas actividades relevantes para la industria musical.