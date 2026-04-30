Emily Blunt y Stanley Tucci reciben estrellas en el Paseo de la Fama

30 de abril de 2026 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

Las celebridades de Hollywood Emily Blunt y Stanley Tucci fueron galardonadas este jueves con sus respectivas estrellas en el Paseo de la Fama de Los Angeles. La ceremonia de entrega conto con la presencia de grandes figuras del cine mundial como Robert Downey Jr, Matt Damon y Meryl Streep, quienes acompañaron a los actores en este importante reconocimiento a su trayectoria profesional. El evento tuvo lugar frente al emblematico Teatro El Capitan en el bulevar de Hollywood, consolidando el estatus de ambos artistas en la industria cinematografica.

Durante su intervencion, Emily Blunt expreso su profunda emocion al recibir este honor, señalando que el reconocimiento representa un momento de gran significado personal y profesional. La actriz, recientemente nominada al Oscar por su participacion en la pelicula Oppenheimer, dedico el logro a sus seres queridos y a los colegas que han hecho de su carrera un privilegio. Por su parte, Stanley Tucci utilizo su caracteristico sentido del humor para agradecer la distincion tras decadas de trabajo ininterrumpido en el cine, el teatro y la television.

Este homenaje coincide de manera estrategica con el lanzamiento de la secuela de El diablo viste de Prada, cinta donde ambos compartieron pantalla originalmente. Meryl Streep, quien retoma su papel como la iconica Miranda Priestly, fue la encargada de dedicar unas palabras elogiosas a los premiados. Streep resalto la elegancia y generosidad de Tucci, asi como el carisma y talento excepcional que ha demostrado Blunt desde sus inicios en la actuacion, fortaleciendo el vinculo que une al elenco de esta produccion de culto.

Mas alla de su relacion laboral frente a las camaras, Blunt y Tucci comparten un lazo familiar cercano debido a que el actor esta casado con Felicity Blunt, hermana de la actriz britanica. Esta conexion personal añadio un matiz intimo a la ceremonia celebrada por la Camara de Comercio de Hollywood. La presencia de su circulo cercano resalto el exito de una familia que ha logrado posicionarse en lo mas alto del entretenimiento internacional a traves de diversos generos cinematograficos.

La carrera de Emily Blunt ha evolucionado desde sus comienzos en el teatro clasico hasta convertirse en una de las figuras mas rentables de la industria con proyectos como Un lugar tranquilo y La joven Victoria. En paralelo, Stanley Tucci es ampliamente reconocido por su versatilidad extrema como director, productor y actor en mas de un centenar de filmes. Su participacion en franquicias de gran exito como Los Juegos del Hambre y dramas aclamados como Spotlight avalan la entrega de esta estrella en el suelo californiano.

Con este nuevo hito, los nombres de Blunt y Tucci quedan inmortalizados en la acera mas famosa del mundo, atrayendo la atencion de fanaticos y turistas. El reconocimiento oficial subraya el impacto duradero de sus interpretaciones y su contribucion constante a la cultura popular. La ceremonia no solo celebra sus exitos pasados, sino que tambien sirve de impulso para sus futuros proyectos en un año que promete ser clave para la consolidacion de sus carreras en la gran pantalla.