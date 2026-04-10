Emily en Paris rodará su sexta temporada en Grecia y Mónaco

10 de abril de 2026 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

La popular producción de Netflix protagonizada por Lily Collins expandirá nuevamente sus horizontes geográficos durante la filmación de su sexta entrega. Según reportes recientes de la industria del entretenimiento, la serie abandonará temporalmente los escenarios franceses para trasladar su rodaje a las exclusivas locaciones de Grecia y el Principado de Mónaco. Este movimiento confirma la tendencia de la ficción de explorar nuevos destinos europeos para enriquecer la narrativa visual y mantener el interés de su audiencia global.

El equipo de producción tiene programado iniciar las grabaciones el próximo mes de mayo en estas dos nuevas ubicaciones mediterráneas. Aunque los detalles específicos de la trama se mantienen bajo estricta confidencialidad, el arco argumental sugiere que el viaje de Emily Cooper hacia territorio griego surge tras una invitación especial del chef Gabriel. Esta transición promete ofrecer a los seguidores de la serie una estética renovada y situaciones inéditas derivadas del choque cultural en estos destinos turísticos de lujo.

Cabe destacar que la quinta temporada ya marcó un precedente importante al ser la primera en desplazar gran parte de su rodaje fuera de las fronteras de Francia. En episodios anteriores, los espectadores pudieron disfrutar de paisajes icónicos en ciudades italianas como Roma y Venecia, además de otras regiones francesas de gran atractivo visual como Saint Tropez y la estación de esquí de Megève. Esta estrategia de diversificar los escenarios ha sido clave para el éxito continuo de la franquicia en la plataforma de streaming.

Para esta nueva etapa, el servicio de entretenimiento ha confirmado la participación de la mayoría de los actores que conforman el reparto estelar. Entre los nombres que retomarán sus personajes se encuentran Philippine Leroy Beaulieu en su papel de Sylvie Grateau y Ashley Park como Mindy Chen. Asimismo, figuras masculinas centrales como Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery y Lucien Laviscount volverán a dar vida a sus respectivos roles, asegurando la continuidad de las dinámicas sociales que caracterizan al programa.

Desde su lanzamiento oficial en el año 2020, esta comedia romántica se ha consolidado como uno de los contenidos más vistos y comentados del catálogo digital. La historia se centra en las vivencias de una ambiciosa ejecutiva de marketing originaria de Chicago que decide mudarse a la capital francesa. Su objetivo principal es trabajar en una reconocida agencia de lujo donde debe aplicar sus conocimientos estratégicos bajo una perspectiva norteamericana, enfrentándose a constantes retos laborales y personales.

La serie no solo destaca por su narrativa ligera y sus enredos amorosos, sino también por su fuerte influencia en las tendencias de moda y estilo de vida. Con cada nueva temporada, la producción logra capturar la atención de millones de suscriptores que buscan inspiración en los viajes y el guardarropa de su protagonista. La inclusión de Grecia y Mónaco en la sexta temporada representa una evolución natural para un proyecto que celebra el glamur internacional y la sofisticación europea.