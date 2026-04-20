Empate sin goles deja el descenso de la Premier League al rojo vivo para el West Ham

20 de abril de 2026 – Londres – EFE.

El West Ham United desaprovechó una oportunidad de oro para distanciarse en la pelea por la salvación tras empatar 0-0 contra el Crystal Palace, manteniendo la lucha por la permanencia abierta a falta de cinco jornadas. A pesar de dominar el encuentro, el conjunto local no pudo superar a un rival mermado físicamente por su reciente clasificación en la Conference League.

Los Hammers, que venían de golear, mostraron falta de puntería frente a un ordenado Crystal Palace. Los delanteros locales no lograron batir a Dean Henderson en un partido crucial para definir el futuro de ambos equipos en la Premier League.

Por parte del Palace, Brennan Johnson fue el jugador más peligroso, rozando el gol de la victoria en la primera parte. El ex del Tottenham buscó desequilibrar el marcador en un duelo marcado por el desgaste físico del equipo visitante tras eliminar a la Fiorentina.

El VAR intervino en el tramo final del partido para anular un gol de Ismaila Sarr por mano previa de Jean-Philippe Mateta. Esta decisión arbitral selló el empate definitivo y repartió los puntos en Londres.

Con este resultado, el West Ham se mantiene con una ventaja mínima de dos puntos sobre el Tottenham en la zona de descenso. La situación se complica para el Crystal Palace, que se aleja de las posiciones europeas en la recta final del campeonato.

Este empate no solo afecta a los protagonistas, sino que confirma matemáticamente el descenso del Wolverhampton Wanderers a la Championship. El Burnley también podría perder la categoría en la próxima jornada si no logra puntuar ante el Manchester City.