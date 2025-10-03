Empleado de la Escuela Cristiana Briarwood arrestado por cargos de pornografía infantil

3 de octubre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un director de tecnología informática de la Escuela Cristiana Briarwood fue arrestado el viernes y acusado de 20 cargos relacionados con pornografía infantil.

Taylor Michael Ward, de 34 años, enfrenta 10 cargos de posesión de pornografía infantil y 10 cargos de exhibición ó difusión de pornografía infantil.

El pastor de la Iglesia Presbiteriana Briarwood, Dr. Scott Redd, informó que Ward no es miembro de la congregación y que, a partir del viernes por la tarde, ya no es empleado de la escuela.

“Nos han informado que un empleado de la Escuela Cristiana Briarwood fue arrestado esta mañana en su domicilio por posesión y difusión de material de abuso sexual infantil”, declaró el Dr. Redd en un comunicado. “En Briarwood nos esforzamos por brindar un entorno seguro para todos nuestros niños, familias y personal, y estamos conmocionados y profundamente entristecidos por esta noticia. Estamos cooperando plenamente con la Oficina del Sheriff del Condado de Shelby en su investigación”.

“La Oficina del Sheriff del Condado de Shelby trabajará incansablemente para detener cualquier transmisión ó recepción de pornografía infantil en este condado”, declaró el Sheriff John Samaniego. “Cuento con un equipo de investigadores increíblemente capacitados, equipados con tecnología de vanguardia, para rastrear estas imágenes aberrantes y detener la victimización de niños tan queridos”.