Empleado de la Escuela Intermedia Odenville arrestado por solicitar sexo con una estudiante

Empleado de la Escuela Intermedia Odenville arrestado por solicitar sexo con una...

25 de septiembre de 2025 – CONDADO DE ST. CLAIR, Alabama – Agencias.

Un empleado de la Escuela Intermedia Odenville fue arrestado por solicitar sexo con una estudiante.

El Oficial de Recursos Escolares de la Oficina del Sheriff del Condado de St. Clair fue informado del incidente reportado a la administración de la Escuela Intermedia Odenville.

El Oficial de Recursos Escolares notificó a los investigadores de la División de Investigación Criminal del Condado de St. Clair e inició una investigación.

Las autoridades informaron que, tras la investigación, Tyler Patrick Easter, de 22 años y residente de Odenville, fue arrestado por solicitar sexo con una estudiante menor de 19 años.

Easter fue ingresado en la Cárcel del Condado de St. Clair en Pell City con una fianza de $6,000.

La oficina del sheriff informó que el Sr. Easter ya no trabaja en la Escuela Intermedia Odenville.