Empleado de oficina del Sheriff de Blount, arrestado por pornografía infantil

9 de septiembre de 2025 – Condado de Blount, Alabama – Agencias.

La Oficina del Sheriff del Condado de Blount (BCSO) ha anunciado el arresto de uno de sus empleados, Christopher Thomason. La detención fue llevada a cabo por la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA) y el Grupo de Trabajo contra Crímenes en Internet contra Niños (ICAC) de ALEA. Thomason, quien se encontraba en la Academia de Capacitación de la Policía de Alabama, enfrenta 11 cargos relacionados con pornografía infantil.

Thomason era empleado de la cárcel desde agosto de 2024 y, en ocasiones, trabajaba con un perro policía. La fiscal de distrito del condado de Blount, Pamela Casey, reveló que Thomason enviaba fotos explícitas de sí mismo a menores a través de Snapchat y, en varias de estas imágenes, vestía un uniforme de ayudante del sheriff.

La fiscal Casey lamentó la situación y destacó el daño que un solo individuo puede causar a la reputación de una profesión. También hizo un llamado a los padres para que supervisen de cerca el uso de redes sociales de sus hijos y para que se pongan en contacto de inmediato con las autoridades si creen que sus hijos pudieron haber estado en contacto con Thomason.

El sheriff Mark Moon, al ser notificado del arresto, inició de inmediato el proceso para despedir a Thomason. Moon expresó su profunda tristeza y perturbación por la situación, calificando los presuntos actos como inaceptables y una traición a los valores de confianza e integridad que su oficina se ha comprometido a defender.

Moon describió el arresto como un “golpe en el estómago” y comentó que no había recibido quejas sobre Thomason, quien era apreciado por sus compañeros y tenía una buena ética de trabajo. El sheriff también indicó que el departamento está revisando su proceso de verificación de antecedentes para identificar posibles áreas de mejora, a pesar de que Thomason había pasado por una verificación exhaustiva antes de ser contratado.

Finalmente, Moon se disculpó con las posibles víctimas, lamentando que alguien en quien se suponía que debían confiar y que tenía el deber de hacer cumplir la ley haya cometido un acto tan atroz. La investigación sigue en curso, y se ha emitido una orden de registro para la residencia de Thomason.