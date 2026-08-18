Empresarios donan millonaria cifra tras terremoto en Colombia

La familia Sarmiento donó 200.000 millones de pesos (64 millones de dólares) para la reconstrucción tras el terremoto en Colombia.

Los fondos apoyarán a la población damnificada en medio de la emergencia económica declarada por el Gobierno nacional.

La reconstrucción del país requerirá unos 30 billones de pesos (9.500 millones de dólares) tras el sismo de magnitud 7,4.

El sector privado destina recursos históricos para atender la emergencia en Colombia

La familia del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa Fanny Gutiérrez anunciaron una donación de 200.000 millones de pesos para atender la crisis. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el aporte del conglomerado Grupo Aval para las labores de reconstrucción nacional.

A este compromiso financiero se suman otras grandes contribuciones del sector empresarial. La familia Gilinski aportó 150.000 millones de pesos, mientras que la familia Santo Domingo y David Vélez, CEO de Nubank, entregaron 100.000 millones de pesos cada uno.

El costo del sismo de magnitud 7,4 en Chocó y la declaración de emergencia

El Gobierno nacional declaró la emergencia económica tras estimar que la reconstrucción del país costará unos 30 billones de pesos. El presidente De la Espriella anunció subsidios de vivienda y alivios financieros para las familias damnificadas por la catástrofe.

El terremoto de magnitud 7,4 ocurrió el 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Según informes del Instituto de Medicina Legal, el desastre natural en Colombia ya deja un saldo confirmado de 312 personas fallecidas.