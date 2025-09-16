En su despedida de Hollywood, Robert Redford recibió tributos de Jane Fonda y Leonardo DiCaprio

16 de septiembre de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

Tras el fallecimiento del legendario actor Robert Redford, diversas figuras de Hollywood, incluyendo a Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jane Fonda y Ethan Hawke, han expresado sus homenajes. Redford murió a los 89 años en su residencia de Provo, Utah, según anunció su publicista.

Jane Fonda, quien compartió pantalla con Redford en varias películas, compartió un emotivo comunicado. En él, expresó su profunda tristeza y la imposibilidad de contener el llanto. Para Fonda, Redford no solo fue una persona hermosa, sino que también representaba “una América” por la que, según ella, se debe seguir luchando.

Meryl Streep, su coprotagonista en la película Out of Africa, también rindió tributo a su colega y amigo. Streep, quien en el pasado se refirió a Redford como su amor platónico, escribió que “uno de los leones ha partido”, deseándole un descanso en paz.

Leonardo DiCaprio destacó la labor de Redford como ambientalista. En su mensaje, el actor de El Aviador señaló que el compromiso de Redford con la protección del planeta y su capacidad para inspirar el cambio eran tan grandes como su inmenso talento. DiCaprio aseguró que el legado de Redford perdurará por generaciones.

La contribución de Redford al cine independiente a través del Festival de Sundance también fue ampliamente reconocida. Actores como Marlee Matlin, quien protagonizó la película ganadora del Óscar CODA, resaltaron que el festival, fundado por Redford, impulsó sus carreras. Matlin lo llamó “un genio” que ha fallecido.

Ethan Hawke se despidió de Redford en redes sociales, compartiendo una foto junto a él y llamándolo “el máximo defensor del cine independiente”. Otros artistas como Mark Ruffalo, Antonio Banderas y Morgan Freeman también lamentaron su muerte, reconociendo su impacto como actor, héroe estadounidense e ícono del cine.