Encuentran 23 migrantes ocultos en cabina de descanso de camión en Texas

2 de diciembre de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

Un total de 23 migrantes que se ocultaban en el área de descanso de un camión fueron descubiertos cerca de la frontera entre Texas y México. El vehículo fue inicialmente detenido porque se conducía de manera errática por el borde de una autopista interestatal, lo que alertó a las autoridades.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) dio a conocer este martes detalles de la detención, la cual tuvo lugar la tarde del viernes 28 de noviembre en el condado de La Salle, al norte de Laredo. El camión fue identificado por agentes del DPS que participaban en un control de tráfico como parte de la operación Estrella Solitaria. Esta operación fue implementada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, a partir del año 2021.

Durante la inspección del vehículo, un agente de seguridad se percató de que el conductor, de 24 años e identificado como John David Amaya, residente de Laredo, no poseía la licencia de conducir comercial (CDL) requerida para manejar ese tipo de transporte. Es relevante mencionar que el Departamento de Transporte de EE.UU. ha emitido directrices a las autoridades locales para que supervisen de cerca el cumplimiento de las nuevas regulaciones para conductores comerciales, entre ellas la exigencia de hablar inglés.

Además de carecer de la licencia adecuada, el conductor atrajo la atención de los oficiales debido a que estaba circulando por el arcén de la carretera interestatal. Empleando la ayuda de una unidad canina de la policía, el agente pudo localizar a las 23 personas, quienes se encontraban escondidas dentro de la cabina de descanso del camión y no contaban con documentación legal para estar en el país.

Los migrantes indocumentados provenían de varias naciones centroamericanas y de México, incluyendo a individuos de Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras. Tras su descubrimiento, todos ellos fueron transferidos y puestos bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza. En cuanto al conductor, Amaya fue puesto bajo arresto y se le imputaron 23 cargos por el delito grave de tráfico de personas, según la legislación estatal.

Este suceso ocurre en un contexto donde el gobernador Abbott ha impulsado medidas estrictas contra el tráfico de personas; de hecho, en 2023 promulgó una ley que establece una pena de prisión obligatoria no menor a 10 años para quienes sean condenados por este delito. La localización de este grupo de inmigrantes se produce a pesar de las intensas y severas campañas de deportación que ha llevado a cabo el expresidente Donald Trump.