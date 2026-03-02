Entierro de El Mencho en Zapopan genera despliegue militar tras muerte del líder del CJNG

2 de marzo de 2026 – Guadalajara (México) – EFE.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, fue sepultado este lunes en un cementerio de Zapopan bajo una vigilancia extrema. El féretro dorado llegó al Recinto de la Paz escoltado por fuerzas federales y estatales, mientras la música regional mexicana acompañaba el último adiós del capo. La seguridad en el área metropolitana de Guadalajara se mantuvo en alerta máxima para evitar incidentes durante el traslado desde el lugar del velorio.

El cortejo fúnebre avanzó por el poniente de la ciudad precedido por grúas que transportaban numerosos arreglos florales enviados al funeral. Una vez en el camposanto, el ataúd fue recibido en la capilla con interpretaciones de temas populares, reflejando las costumbres de la región. El operativo de resguardo incluyó a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano, quienes vigilaron cada acceso para mantener el orden en este evento de alto impacto.

Desde que los familiares reclamaron los restos en la Ciudad de México, se activó un dispositivo de seguridad por toda la zona de influencia del grupo criminal. El cuerpo del hombre más buscado por las autoridades de México y Estados Unidos arribó a la funeraria el domingo por la noche. Camionetas blindadas y unidades militares formaron una muralla de protección alrededor de la carroza para prevenir cualquier intento de interrupción o ataque por grupos rivales.

En la funeraria se observaron diversas ofrendas florales, incluyendo una con las siglas de la organización delictiva y otra con forma de gallo, apodo con el que se conocía al líder. Militares controlaron estrictamente el flujo de personas y mantuvieron vehículos oficiales estacionados en los alrededores hasta que se completó el traslado al cementerio. La presencia de coronas de rosas blancas y rojas marcó el ambiente del recinto antes de la inhumación definitiva.

A pesar del despliegue, el hermetismo de las autoridades sobre la identidad de los restos ha generado un clima de incertidumbre y miedo entre los habitantes de Jalisco. Esta tensión ocurre en un momento crítico, ya que Guadalajara se prepara para ser sede de la próxima Copa del Mundo en pocos meses. La movilización de tropas busca estabilizar una región que ha sido el epicentro de actividades relacionadas con el crimen organizado en los últimos años.

El estado intenta recuperar la normalidad tras la violencia desatada por la muerte de Oseguera en la localidad de Tapalpa. El operativo militar original derivó en bloqueos, incendios y enfrentamientos que dejaron decenas de fallecidos tanto en las fuerzas de seguridad como en las filas del cartel. Actualmente, el gobierno mantiene la vigilancia para prevenir nuevas represalias tras el funeral del que fuera uno de los objetivos prioritarios del sistema de justicia internacional.