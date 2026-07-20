Entregan viviendas en Venezuela tras sismos catastróficos

El Gobierno de Venezuela entregó apartamentos equipados a más de 240 familias damnificadas por los sismos.

La emergencia del 24 de junio dejó más de 5.200 fallecidos y cerca de 18.000 personas sin hogar en el país.

Las autoridades estiman que se requerirán unas 25.000 viviendas para atender la crisis habitacional.

¿Cómo fue la primera entrega de viviendas a damnificados en Caracas?

El Gobierno venezolano inició la adjudicación de apartamentos a más de 240 familias afectadas por los sismos del pasado 24 de junio. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lideró el acto oficial de entrega de los inmuebles completamente equipados, evento transmitido por Venezolana de Televisión (VTV). En la ceremonia también estuvo presente el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Las viviendas adjudicadas corresponden a dos edificios del programa Gran Misión Vivienda Venezuela, construidos por la empresa china CITIC en Fuerte Tiuna, Caracas. Los inmuebles beneficiarán principalmente a familias provenientes del estado La Guaira, una de las zonas costeras más castigadas por los movimientos telúricos.

Atención en campamentos y proyecciones de la crisis habitacional

Actualmente, más de 23.000 personas permanecen en 107 campamentos transitorios desplegados en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Para precisar la demanda real, las autoridades activaron un censo biométrico en estos refugios, anticipando que las necesidades habitacionales escalarían hasta las 25.000 soluciones de vivienda debido a los daños estructurales en edificaciones evaluadas.

Cabe recordar que Fuerte Tiuna, sede militar donde se sitúan estos nuevos apartamentos y el Ministerio de Defensa, sufrió ataques por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, fecha en que fue capturado el expresidente Nicolás Maduro. Tras la tragedia sísmica que cobró más de 5.200 vidas, el Ejecutivo busca acelerar la reconstrucción.