Entrenador de JSU Rick Pietri anuncia su retiro tras 40 años

12 de marzo de 2026 – JACKSONVILLE, Alabama – Agencias.

El legendario entrenador de baloncesto femenino de la Universidad Estatal de Jacksonville (JSU), Rick Pietri, ha anunciado oficialmente su jubilación tras una carrera de más de 40 años en los banquillos.

Pietri, quien ha liderado el programa de las Gamecocks durante las últimas temporadas, deja un legado de éxito y estabilidad en el baloncesto universitario. Antes de su llegada a JSU, pasó 13 temporadas en la Universidad del Sur de Alabama, donde se convirtió en el entrenador con más victorias en la historia del programa.

En un comunicado emitido por la universidad, Pietri expresó su gratitud hacia sus jugadoras, asistentes y la comunidad de Jacksonville. “Ha sido el honor de mi vida guiar a estas jóvenes atletas y formar parte de la familia JSU”, señaló. “Después de cuatro décadas dedicadas al juego que amo, es el momento adecuado para dar un paso atrás y pasar más tiempo con mi familia”.

Bajo la dirección de Pietri, la Estatal de Jacksonville experimentó un crecimiento competitivo significativo, logrando múltiples apariciones en torneos de postemporada y estableciendo un estándar de excelencia académica entre sus jugadoras.

La búsqueda de un nuevo entrenador principal comenzará de inmediato, según informó el director de atletismo de la universidad. Mientras tanto, Pietri permanecerá en su cargo durante el periodo de transición para asegurar una entrega de mando fluida antes de que comience el reclutamiento de la próxima temporada.