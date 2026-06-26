Envían ayuda médica de emergencia a Venezuela desde Miami

La organización All For Venezuela despachó seis palés de material hospitalario desde Miami para el sector salud venezolano.

El cargamento busca mitigar el colapso sanitario agravado por los recientes terremotos que afectaron al país sudamericano.

La iniciativa civil asiste directamente a universidades públicas y clínicas gratuitas que atienden la emergencia médica actual.

Distribución de material quirúrgico para universidades y clínicas venezolanas

La organización de voluntarios All For Venezuela concretó el envío de seis palés con insumos médicos esenciales desde la localidad de Doral. Este cargamento civil tiene como destino prioritario abastecer a instituciones académicas y centros asistenciales que enfrentan una severa escasez de materiales en la nación golpeada por la crisis.

Los recursos gestionados por la activista Mayra Pachán se repartirán entre la Universidad Central de Venezuela, para Caracas y La Guaira, y la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto. Asimismo, el cargamento reforzará a clínicas de La Guaira donde el personal médico atiende de forma gratuita ante el colapso de la red pública.

Emergencia médica agravada por recientes desastres naturales

La distribución de esta ayuda humanitaria coincide con un momento crítico tras los fuertes sismos del miércoles, los cuales provocaron 920 fallecidos y 3,360 heridos. La precariedad estructural obliga a atender pacientes en condiciones extremas dentro de estacionamientos y pasillos por falta de insumos básicos como soluciones e inyectadoras.

La recolección de medicamentos se mantiene activa mediante centros de acopio en supermercados de la cadena Bravo y la difusión en redes sociales. La organización civil, que acumula once años de labores humanitarias independientes, enfatizó que actualmente priorizan de forma exclusiva los requerimientos médicos sobre donaciones de ropa o agua.