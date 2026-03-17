Envío de ayuda humanitaria a Cuba desde México para romper el bloqueo económico

17 de marzo de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Un importante buque cargado con asistencia humanitaria se prepara para zarpar este jueves desde el puerto de Progreso, ubicado en el estado de Yucatán, con destino a territorio cubano. Esta embarcación forma parte de la iniciativa internacional denominada Convoy Nuestra América, una misión global que busca brindar soporte a la isla en un momento de gran necesidad. El proyecto cuenta con el respaldo estratégico de la Flotilla Global Sumud, organización que ganó notoriedad previa por sus operativos de entrega de suministros en la Franja de Gaza y que cuenta con el apoyo de figuras internacionales como la activista Greta Thunberg.

A este esfuerzo marítimo se sumarán otras tres embarcaciones menores que tienen previsto salir desde Isla Mujeres, en Quintana Roo, durante la jornada del 20 de marzo. El plan logístico establece que todo el convoy humanitario converja y arribe a las costas de Cuba el 21 de marzo, estableciendo lo que los organizadores describen como un acto de solidaridad internacional sin precedentes. El propósito fundamental de esta movilización por agua, tierra y aire es suministrar recursos vitales que permitan a la población civil enfrentar las severas restricciones derivadas del actual bloqueo económico y energético.

La organización detrás de esta misión ha emitido comunicados oficiales denunciando que las políticas de la administración estadounidense están asfixiando la operatividad de la isla al restringir el flujo de combustible y vuelos esenciales. Según los portavoces del convoy, estas medidas coercitivas tienen consecuencias críticas para los sectores más vulnerables de la sociedad, incluyendo a recién nacidos, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Ante este escenario, la coalición internacional ha logrado expandirse rápidamente, transformándose de una pequeña flotilla inicial a un movimiento global que busca llegar directamente a La Habana.

El cargamento que se transportará desde el puerto mexicano incluye varias toneladas de insumos básicos para la supervivencia, tales como medicamentos de primera necesidad, alimentos diversos y artículos de higiene personal. Además, se destaca la inclusión de paneles solares dentro de la carga, una medida destinada a mitigar el impacto de la crisis eléctrica que afecta a la infraestructura cubana. La misión enfatiza que no hay tiempo que perder ante la intensificación de las campañas de aislamiento diplomático y económico, posicionando la entrega de ayuda como una defensa de la autodeterminación del pueblo cubano.

En el ámbito político, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reafirmado el compromiso histórico de su nación con la fraternidad latinoamericana al anunciar donaciones personales y estatales para la isla. Siguiendo la línea diplomática de su predecesor, la mandataria destacó que México ha mantenido una postura firme de oposición al asedio económico a pesar de las presiones internacionales externas. Esta postura de solidaridad se manifiesta no solo en discursos, sino también en acciones concretas de apoyo humanitario que buscan aliviar el sufrimiento de un pueblo considerado hermano por el gobierno mexicano.

Este reciente envío se suma a otros operativos realizados por la Armada de México, que apenas a finales de febrero entregó más de mil toneladas de víveres en la bahía de La Habana. Mientras el gobierno mexicano promueve el diálogo diplomático y celebra posibles acercamientos entre las administraciones de Washington y Cuba, la ayuda material sigue fluyendo para paliar la escasez de suministros básicos. El Convoy Nuestra América representa así el esfuerzo más reciente de una red de comunidades globales comprometidas con la asistencia directa y la ruptura de los cercos comerciales que limitan el desarrollo de la isla.