Equipo eliminado de los playoffs de sóftbol por violación a las reglas de la AHSAA

Equipo eliminado de los playoffs de sóftbol por violación a las reglas...

7 de mayo de 2026 – Alabama – Agencias.

El programa de sóftbol de Smiths Station ha sido multado y puesto en período de prueba debido a la violación de la regla de limitación de contiendas de la AHSAA.

La infracción fue reportada por la propia escuela.

Smiths Station pierde todos los juegos en los que la jugadora participó por encima del límite y la escuela no participará en el torneo Regional Central.

Las Panthers terminaron como subcampeonas en el torneo del Área 4 de la Clase 7A, pero debido a la pérdida de los juegos, Auburn, que terminó en tercer lugar, ocupará ese puesto regional, enfrentándose a Baker en el juego de la primera ronda la próxima semana.