Equipos continúan extinguiendo incendio que consumió 500 hectáreas en Marruecos

13 de agosto de 2025 – Rabat – EFE.

Las autoridades de Marruecos siguen trabajando intensamente para controlar un gran incendio forestal que comenzó el martes. El fuego ha consumido alrededor de 500 hectáreas de bosque en la provincia de Chauen, en la región norte del país, aunque, afortunadamente, no se han reportado víctimas humanas.

El incendio afectó principalmente al bosque de Derdara, a unos diez kilómetros de la turística ciudad de Chauen, además de algunas áreas de cultivo cercanas. Los esfuerzos para controlar las llamas han sido considerables y han dado resultados, ya que de los cuatro focos activos inicialmente, ahora solo queda uno de gran magnitud.

Fouad Assali, director de la Agencia Marroquí de Aguas y Bosques (ANEF), explicó que aviones Canadair están siendo utilizados para combatir el foco principal del incendio desde el aire. Además, en otros focos más pequeños, los equipos de emergencia están trabajando en tierra para extinguir completamente las llamas y evitar que se propaguen.

En las labores de extinción participan aproximadamente 450 efectivos marroquíes, apoyados por cuatro aviones Canadair y cuatro aviones Turbo Trush. Assali aseguró que la población local no ha sido afectada por el fuego y que los esfuerzos se están centrando en proteger a los residentes y sus propiedades.

Residentes de la zona describieron la situación como catastrófica. Un vecino de Chauen, Aziz Makhluf, relató haber visto plantaciones de olivos totalmente quemadas y destacó la intensa movilización de recursos en la zona, incluyendo aviones, gendarmes, militares y agentes forestales.

El activista medioambiental Ahmed el Harrad señaló que las condiciones climáticas extremas han sido un factor clave en la propagación del incendio, incluyendo el fuerte viento y las altas temperaturas que afectan la región. Estas condiciones también han aumentado el riesgo de incendios en el norte de Marruecos y en otras partes del Mediterráneo.