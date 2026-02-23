Equipos de Alabama combaten incendios forestales bajo clima seco y ventoso

23 de febrero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Los bomberos locales y los equipos de la Comisión Forestal de Alabama están trabajando arduamente para combatir varios incendios forestales en todo el estado debido a que las condiciones secas y ventosas continúan creando un alto riesgo de incendio.

Las autoridades informaron que se han reportado múltiples incendios en varios condados, alimentados por la baja humedad y las ráfagas de viento que dificultan las tareas de contención. Los equipos forestales están utilizando excavadoras para crear líneas de contención, mientras que los departamentos de bomberos locales se enfocan en proteger las estructuras cercanas.

La Comisión Forestal de Alabama ha emitido una advertencia, instando a los residentes a evitar cualquier tipo de quema al aire libre. Según los expertos, incluso una pequeña chispa puede propagarse rápidamente en estas condiciones, convirtiéndose en un incendio forestal de gran magnitud en cuestión de minutos.

“Estamos viendo una cantidad inusual de actividad para esta época del año”, afirmó un portavoz de la Comisión Forestal. “Pedimos a todos que sean extremadamente cautelosos y que pospongan cualquier quema planificada hasta que recibamos una cantidad significativa de lluvia y los vientos disminuyan”.

Hasta el momento, no se han reportado heridos graves ni pérdidas de viviendas, pero los bomberos permanecen en alerta máxima mientras se pronostica que el clima seco persistirá durante los próximos días. Se recomienda a los ciudadanos que informen de inmediato sobre cualquier columna de humo que observen a las autoridades locales.